Lichaam van vermiste jongen (8) bij Maasvlakte gevonden

Het lichaam van de 8-jarige jongen die zaterdag bij de Maasvlakte in Rotterdam vermist raakte in zee is gevonden. Dat is bekendgemaakt door de politie, die de hoop al had opgegeven dat hij nog in leven was.

De jongen verdween zaterdag rond 18.00 uur bij de Noordzeeboulevard. In de zoektocht naar hem zochten de hulpdiensten met onder meer drones, helikopters, jetski's, boten en een duikteam.

Vandaag ging de zoektocht verder, al sprak de Rotterdamse politie niet meer van een reddingsactie, maar van een bergingsactie. De politie wenst de familie "heel veel sterkte toe met dit grote verdriet".

Het lichaam van de jongen werd gevonden in de Slufter, een opslagplaats voor vervuild slib in de Maasvlakte.

Broer gered

Een andere jongen die zaterdag tegelijkertijd op dezelfde plek vermist raakte, werd wel snel gevonden en levend uit zee gehaald. Volgens meerdere media gaat het om de 14-jarige broer van het 8-jarige slachtoffer. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.