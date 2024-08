Overvolle opvang Oekraïense vluchtelingen in Jaarbeurs sluit

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht sluit, omdat de locatie overvol is. Dat heeft de Veiligheidsregio Utrecht bekendgemaakt. Bij de opvang konden kwetsbare Oekraïense vluchtelingen zich melden na hun aankomst in Nederland om op adem te komen voor ze naar een plek gingen waar ze langer mochten verblijven.

Het was de bedoeling dat de Oekraïners vanuit de opvang in de Jaarbeurs binnen 24 uur nieuw onderdak vonden. Dat bleek lastig, omdat er landelijk weinig opvangplekken beschikbaar komen. Wekelijks blijven ruim 300 Oekraïners erbij komen in Nederland, terwijl er maar ongeveer 100 bedden beschikbaar komen, stelt de organisatie. In de Jaarbeurs zelf is plek voor maximaal 140 mensen.

De opvang in de Jaarbeurs raakte door het gebrek aan doorstroming overvol. Daardoor lukte het niet om voldoende zorg te bieden, zegt de veiligheidsregio. Ook stonden er lange rijen voor de sanitaire voorzieningen en was er onvoldoende privacy.

Kwetsbare vluchtelingen

Sinds eind februari golden al beperkingen bij de toelating. Niet meer alle Oekraïners, maar alleen kwetsbare vluchtelingen, zoals vrouwen en kinderen, gezinnen met minderjarige kinderen of oudere vluchtelingen kwamen nog in aanmerking om te verblijven op de locatie. Dat gold ook voor mensen met een acute psychische of fysieke aandoening.

Voor degenen die op dit moment in de Jaarbeurs verblijven worden andere opvangplekken gezocht in Nederland. Oekraïners die nu in Nederland arriveren en zich melden, moeten zelf een verblijfplaats zoeken, zegt de organisatie.