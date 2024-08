Oud-radiomaker Cees van Zijtveld (81) overleden

Radiomaker Cees van Zijtveld is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd in Naarden.

Van Zijtveld begon zijn carrière als radiomaker in 1961 bij Veronica, dat toen nog vanaf een schip programma's uitzond. Hij maakte hier programma's als Afspraak met Cees en Goeiemorgen. Hier werd de programmamaker bekend als 'Flip van de flipside' omdat hij graag de B-kant van singles draaide.

In 1966 stapte hij over naar de AVRO, waar hij ruim veertig jaar werkte als een van de stemmen van radioprogramma Arbeidsvitaminen. Daarnaast was hij te horen als voice-over van AVRO's Toppop en andere televisieprogramma's van de AVRO. Ook werkte hij als stemacteur. In 2006 ging Van Zijtveld met pensioen.

De nabestaanden hebben laten weten dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt.