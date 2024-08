Gemeente Amsterdam verbiedt Telegram op werktelefoons

Telegram kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws omdat er gehandeld wordt in drugs, zware medicijnen en wapens. Criminelen hebben vrij spel in de enorme chatgroepen en Telegram grijpt niet of nauwelijks in. Ook werd vorig jaar bekend dat op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen worden gedeeld. Van een wettelijk verbod trekken gebruikers zich weinig aan.

De mogelijkheden van politie en justitie om illegale praktijken op Telegram aan te pakken, zijn beperkt. Het Openbaar Ministerie kan, met toestemming van de rechter, groepen met strafbare inhoud laten blokkeren. Maar Telegram werkt daar slecht aan mee. Het lukte één keer, in 2021, toen twee Telegram-groepen voor complotdenkers offline gingen omdat daar bedreigingen werden geuit.

Om bijvoorbeeld de identiteit van een vermoedelijke drugsdealer te achterhalen, mag de politie gegevens opvragen bij het bedrijf. Maar Telegram werkt ook niet mee aan zulke vorderingen of bevelen. Politie en OM hebben geen middelen om het bedrijf daartoe te dwingen.

Aanpak is lastig

In maart van dit jaar schreef toenmalig demissionair minister van Justitie Yesilgöz dat het heel ingewikkeld is om iets te doen tegen drugshandel via Telegram.

Een aanpak via het Nederlandse strafrecht is volgens Yesilgöz lastig, omdat Telegram een wereldwijd sociaal netwerk is met miljoenen gebruikers. De minister ziet meer heil in Telegram houden aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit Europese wetgeving voor sociale media, zoals de Digital Services Act die sinds maart van dit jaar van kracht is.

NOS op 3 maakte deze video over de wereld van drugsdealen via Telegram. Hoe gebruiken drugsdealers deze app? Wie zitten er? En is het allemaal zonder gevolgen?