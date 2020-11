Factcheckers VS draaien overuren: veel beschuldigingen van fraude, bewijs ontbreekt

Fraude of een onschuldige handeling? - Twitter

Het filmpje op Twitter is bijna 5 miljoen keer bekeken. Een medewerker van een stembureau steekt zijn middelvinger op naar een papiertje dat voor hem ligt, verfrommelt het en gooit het weg. "Als dit geen kiesfraude is, wat dan wel?", vraagt de man die het filmde. Het was geen kiesfraude. Het was niet eens een stembiljet dat de man in zijn handen had, die zijn groter, legde zijn leidinggevende uit aan persbureau AP. De man verkreukelde een papieren handleiding. De medewerker is inmiddels ondergedoken uit angst voor zijn veiligheid.

In de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen maken president Trump, rechtse commentatoren en verontwaardigde twitteraars wilde aantijgingen van stemfraude en gebrek aan transparantie. Het moet het fundament vormen van het juridisch gevecht over de stembusuitslag, maar tot nu toe ontbreekt hard bewijs. Amerikaanse factcheckers draaien overuren om de waarheid te achterhalen. Sinds de verkiezingen ontkrachtte Politifact acht beweringen over stembusfraude, allemaal van Republikeinen. President Trumps eigen opmerking dat hij de "verkiezingen zou winnen als je de legitieme stemmen telt", haalde de hoogste categorie: pants on fire. Ook een retweet van de president bleek verre van waar. "Wat is hier aan de hand?", twitterde president bij een plaatje waarop te zien was dat 100 procent van een tranche nieuwe stemmen in Michigan naar Biden ging. De BBC ploos na dat het om een tikfout ging, die later werd hersteld. De oorspronkelijke twitteraar verwijderde de tweet later en bood excuses aan.

De factcheckers van de website Snopes ontleedden een ander verdacht filmpje: een medewerker die overduidelijk een stemformulier aan het invullen is. Onmiddellijk volgden er beschuldigingen van ballot box stuffing, valse stembiljetten.

Wederom was er een onschuldige verklaring voor: het ging om een kopie van een stembiljet dat beschadigd was geraakt. De keuzes op het biljet werden overgenomen op een nieuw formulier, om het alsnog in de telmachine te kunnen invoeren, geheel volgens de regels. Een woordvoerder van dit district in Pennsylvania wijst erop dat op het originele beeld te zien is dat er waarnemers van beide partijen aanwezig zijn. Bovendien, onderstreept hij, bestaat dit beeld omdat het stembureau camera's installeerde zodat iedereen het tellen kan volgen.

Quote Stop the steal! Betogers bij een stembureau