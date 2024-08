Vanavond op tv: Protesten Democratische Conventie • Verkeersinfarct Nieuwegein

Democratische conventie: pro-Palestijnse protesten

In Chicago begint vandaag de Democratische Nationale Conventie. Kamala Harris zal daar deze week haar benoeming tot presidentskandidaat officieel maken. Buiten de zaal van de conventie protesteren deze dagen duizenden pro-Palestijnse activisten. Zij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Met historicus Michael Kazin blikken we terug op de Democratische Conventie van 1968, toen er grootschalige protesten waren tegen de Vietnamoorlog.