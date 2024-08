Vanavond op tv: Protesten Democratische Conventie • Onderhandelingen Midden-Oosten • Verkeersinfarct Nieuwegein

Onderhandelingen Midden-Oosten

De VS voert de druk op om aan de onderhandelingstafel een wapenstilstand te bewerkstelligen. Op bezoek in Israël roept minister van Buitenlandse Zaken Blinken Hamas en Israël op de gesprekken niet te laten "ontsporen".

Het belangrijkste twistpunt in de onderhandelingen is de grens tussen Gaza en Egypte. Bij die strook, ook wel de Philadelphi-corridor, wil Israël militairen houden. Maar Hamas zegt: er is maanden geleden al een vredesplan omarmd door de VN-Veiligheidsraad en daarin staat niets over Israëlische aanwezigheid langs deze grens.