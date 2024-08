Opvallende overstap Richardson: concurrent Lavreysen wordt Britse baanrenner en mist WK

In de kleuren van Australië brak Richardson door in de baansprintploeg. In de afgelopen jaren bereikte hij de wereldtop op de individuele sprint en de keirin. In menig finale nam hij het op tegen Lavreysen en Jeffrey Hoogland.

Op de Spelen in Parijs veroverde Richardson in de schaduw van 'Harries hattrick' twee zilveren medailles op de individuele nummers en brons op de teamsprint.

Geen WK en EK, wel coach Kenny

Door zijn overstap naar een ander land mag Richardson volgens de regels van de internationale wielerunie UCI niet deelnemen aan de komende wereldkampioenschappen, in oktober in het Deense Ballerup. Ook op de EK van volgend jaar in Heusden-Zolder mag hij nog niet uitkomen voor zijn 'nieuwe' land.

Bij Team GB komt hij in de sterke sprintploeg met Jack Carlin, Hamish Turnbull en Ed Lowe, die in Parijs op het onderdeel teamsprint zilver pakten achter Nederland. Jason Kenny, de meest succesvolle Britse olympiër, is coach van het Britse team.

Met onder anderen Kenny (zeven keer olympisch kampioen) en Chris Hoy (zes gouden plakken) waren de Britse baanrenners jarenlang toonaangevend, tot Lavreysen, Hoogland en Roy van den Berg het stokje overnamen.

In Parijs keek Kenny met bewondering naar de Nederlandse sprinttrein: "Dit is het beste team dat ik ooit heb gezien. Ik hoop dat ze doorgaan. Ik denk dat ons Britse team beter gaat worden, dus ik hoop op een nieuw duel."