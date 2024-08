Burgemeester Den Haag onverbiddelijk: geen uitstel kabinet, Binnenhof snel leeg

Het kabinet krijgt geen toestemming van de gemeente Den Haag om een groep van zeventig ambtenaren van premier Schoof op het Binnenhof te laten werken. Na 18 september is dat niet langer toegestaan omdat de brandonveiligheid "onaanvaardbaar groot is", zegt de gemeente.

"De grens is bereikt", zegt burgemeester Van Zanen. "Er is geen ruimte om te schuiven met het moment dat het Binnenhof geheel leeg is. Een brand in het hart van Den Haag is onaanvaardbaar en onvoorstelbaar."

De renovatie van het Binnenhof moet volgens de burgemeester zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Een deel 'bewoond' laten levert behalve onveiligheid ook vertraging op in de verbouwingswerkzaamheden vanwege de maatregelen die daarvoor nodig zijn, zegt Van Zanen.

Staatsgeheimen

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) had vorige week opnieuw om uitstel van de noodzakelijke verhuizing gevraagd. De groep ambtenaren zou er tot het voorjaar van 2025 moeten blijven, omdat ze bij de computers met staatsgeheimen moeten kunnen. Het is nog niet gelukt om die computers aan te sluiten op een tijdelijke locatie.

De ministeries van VRO en Algemene Zaken gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van het besluit van de gemeente, laat een woordvoerder weten.

Premier Schoof verhuist overigens al eerder met de andere ambtenaren van zijn ministerie naar een tijdelijke werkplek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt. Die verhuizing is eind deze maand.