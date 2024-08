Zwitserse doelman Sommer zet na twaalf jaar punt achter interlandloopbaan

Yann Sommer heeft laten weten een punt te zetten achter zijn carrière als doelman van de Zwitserse nationale ploeg. De 35-jarige sluitpost wil zich concentreren op zijn spel in het doel van Internazionale, waarvoor hij sinds vorig seizoen zomer uitkomt.

Sommer maakte in 2012 zijn debuut onder de lat van Zwitserland in een vriendschappelijk duel met Roemenië dat met 1-0 verloren werd. Zijn 94ste en laatste interland speelde hij in juli op het EK in Duitsland. De Zwitsers vlogen er in de kwartfinales uit tegen Engeland na het nemen van strafschoppen.

Zijn mooiste moment als doelman van de nationale ploeg beleefde Sommer, die drie WK's en drie EK's meemaakte en op vijf eindtoernooien eerste keus was, in 2021 tijdens het vanwege de coronapandemie met een jaar uitgestelde EK.