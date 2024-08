Poels (36) zet wielerloopbaan voort bij Astana, Alaphilippe naar Tudor

Wout Poels zet zijn wielerloopbaan volgend seizoen voort in dienst van Astana Qazaqstan Team. De Noord-Limburger, die in oktober 37 jaar wordt, komt over van Bahrain-Victorious, waarvoor hij sinds 2020 fietst.

Poels heeft voor één jaar getekend bij de door oud-coureur Alexandr Vinokoerov geleide formatie. Hij is vooral aangetrokken om een rol te kunnen spelen in etappewedstrijden en in de bergen. Volgens zijn nieuwe werkgever kan hij ook meedoen om zeges en podiumplaatsen in de klassiekers en meerdaagse rondes.

Poels hoopt bij het Kazachse Astana, waar ook de Nederlanders Cees Bol en Ide Schelling onder contract staan, zijn droom te kunnen verwezenlijken, geeft hij prijs in het persbericht: "Een etappe winnen in de Giro d'Italia en zo toetreden tot de lijst van renners die etappes hebben gewonnen in alle drie de grote rondes."