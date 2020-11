Van den Brom tekent voor drie jaar in Genk, FC Utrecht krijgt half miljoen

Het is officieel: John van den Brom is de nieuwe trainer van de Belgische voetbalclub Racing Genk. De 54-jarige coach zette zaterdag zijn handtekening onder een driejarig contract, zo meldt de club op de website .

FC Utrecht, waar Van den Brom anderhalf jaar hoofdtrainer was, ontvangt zo'n 500.000 euro. Ook assistent Dennis Haar gaat met Van den Brom mee naar België.

"Vanaf het moment dat we hoorden van de interesse van Genk in John, is het allemaal erg snel gegaan", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "John gaf zelf direct aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in België en de club voldeed aan onze eisen qua compensatie voor zijn nog lopende contract."