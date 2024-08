Ruim 30 jaar na surplace Van Moorsel weer Tour-Thriller op Alpe d’Huez: ‘Mag-ni-fique’

Het stond vol in de laatste honderden meters in het skidorp. In de 21 haarspeldbochten stroomde het niet over, maar was het wel druk.

Een ander verhaal dan toen Zijlaard-Van Moorsel er in 1992 omhoog reed. "Dat is niet te vergelijken met nu. Dat is waanzinnig voor de rensters, het is niet normaal hoe het nu leeft."

"Ook in Rotterdam. Zelfs ik krijg daar kippenvel van. En ik fiets niet meer. Kun je nagaan als ik dit al machtig mooi vind, wat vinden de rensters dan wel niet."

Pik een willekeurige renster eruit en er klinkt enthousiasme over de weg naar Alpe d'Huez. "Heftig", noemde Riejanne Markus de klim. "Maar het was heel mooi. Echt een leuke sfeer. Alleen was bocht zeven (de Nederlandse bocht, red.) een van de minst drukke bochten."

Terwijl de Alpencol toch al sinds mensenheugenis wordt geclaimd door de Nederlanders.

"Ja, iedere Nederlandse renster voelt: die berg ligt in Frankrijk, maar die berg is en blijft een beetje van ons", zegt Zijlaard-Van Moorsel.