Honderden brandweerlieden bestrijden flinke brand op Madeira

Honderden Portugese brandweerlieden proberen op Madeira een snel groeiende bosbrand onder controle te krijgen. De brand woedt langs de zuidkust van het Portugese eiland, waar ook veel toeristen komen. Hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid en sterke wind bemoeilijken de bestrijding van het vuur.

Bijna tweehonderd brandweerlieden, ondersteund door 38 voertuigen, bestrijden de brand. Ook heeft Portugal bijna tachtig brandweerlieden van het vaste land naar Madeira gestuurd om te helpen. De Azoren stuurden zondag nog eens vijftien brandweerlieden naar Madeira.

Tot nu toe zijn er geen gewonden of dodelijke slachtoffers gemeld, maar uit voorzorg zijn 160 mensen geëvacueerd.

Blussen complex

De brand ontstond vorige week in een afgelegen deel van het eiland in de Atlantische Oceaan. Inmiddels bestaat de brand uit drie fronten, waardoor het gevecht tegen het vuur extra complex is.

Voor de gehele kustlijn van Madeira, een autonome regio van Portugal, geldt code oranje vanwege de hoge temperaturen. Dat is het op één na hoogste waarschuwingsniveau. De temperaturen kunnen op het eiland oplopen tot boven de 30 graden.

Ook bosbrand in Zuid-Frankrijk

Ook in de Zuid-Franse plaats Gigean, vlak bij Montpellier, woedt een forse brand. Volgens Franse media is zeker driehonderd hectare verbrand en zijn zo'n vijfhonderd brandweerlieden gemobiliseerd om de brand te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld.