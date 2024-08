Real Madrid loopt meteen averij op in La Liga, Mbappé scoort niet bij competitiedebuut

Real Madrid heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga meteen averij opgelopen. De Madrilenen speelden zondagavond met 1-1 gelijk bij Real Mallorca. Kylian Mbappé maakte in die wedstrijd zijn competitiedebuut, maar kwam niet tot scoren.

Mbappé kende afgelopen week een prima debuut bij zijn nieuwe ploeg toen hij met Real Madrid de Europese Super Cup wist te winnen. Tegen Atalanta was hij ook nog eens trefzeker. Zondagavond verliep het niet zo succesvol.

Het was de Braziliaan Rodrygo die al vroeg de score opende voor de ploeg van Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior had een hakje in huis waarmee hij zijn landgenoot vrijspeelde en Rodrygo wist vervolgens met een prachtige krul in de verre hoek raak te schieten.

In de problemen

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar Real kwam na de rust toch meer in de problemen. De 1-1 viel dan al snel. Een hoekschop van Dani Rodriguez kwam op het hoofd van Vedat Muriqi, die raak kopte.

Ancelotti probeerde met het inbrengen van Modric weer wat meer grip op de wedstrijd te krijgen. Dat lukte enigszins. Mbappé kreeg twee goede mogelijkheden op een treffer, maar Mallorca-doelman Dominik Greif bracht tot twee keer toe redding.

Madrid kreeg het niet meer voor elkaar om de wedstrijd nog te winnen, daarnaast eindigde de landskampioen met tien man. Ferland Mendy ontving in de blessuretijd een rode kaart voor een stevige overtreding.

Het bleef bij 1-1. De Koninklijke staat daardoor nu op twee punten achterstand van de rivaal FC Barcelona.