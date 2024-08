Niewiadoma dankt Tourzege aan vriend, radiostilte én Brand: 'Ze mag op feestje komen'

Niewiadoma werd gelost op de Glandon, kwam een kleine minuut achter Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers boven en wist dat haar kansen op de eindzege aan een zijden draadje hingen.

Dankzij de inspanningen van Brand, die standhield vanuit de vroege vlucht om haar ploeggenote Gaia Realini in kansrijke positie te houden, werd het verschil in de vallei richting de slotklim zelfs verkleind.

Met haar berenwerk had de Nederlandse zo flinke invloed op de ontknoping van deze Tour. "Er stormden nogal wat mensen op me af, dus dat had ik wel door ja", zei een lachende Brand. "Bizar dat het op zulke cols op zo weinig seconden aankomt."

Masterplan

Brand glipte mee in de vroege vlucht en hield als een van de weinigen stand in de groep met de gele trui en ploeggenoot Realini. "Omdat het mij de afgelopen dagen vrij goed af ging, was het mijn taak om te proberen over de Glandon te komen. Gaia heeft in de afdalingen vaak moeite om het wiel te houden, daar kon ik haar bij helpen. En daarna kon ik ook in de vallei op kop rijden, zodat ze relatief fris aan de slotklim kon beginnen."