Op weg naar de laatste klim van de Vuelta: verzekert Roglic zich daar van de eindzege?

Ook het peloton is de eerste klim over. Robert Gesink rijdt nu op kop in de afdaling.

De voorsprong van de 34 koplopers is 3.55. De best geklasseerde renner in die groep is David de La Cruz op 9.29, dus voorlopig is het een mooie situatie zo voor Jumbo-Visma.

De koplopers (34): Hofstede (Jumbo-Visma), Van den Berg (EF), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz, I. Oliveira, Henao, Costa (UAE), Lopez (Trek), Donovan, Storer, Sutterlin (Sunweb), Fraile, Ion Izagirre (Astana), Ackermann, Schwarzmann (Bora), Schultz, Smith (Mitchelton-Scott), Wright (Bahrain), Armirail, Gaudu (FDJ), Godon (AG2R), Dewulf, Van der Sande (Lotto), Herrada, G. Martin, Lafay (Cofidis), De Bod, Mäder (NTT), Arcas, Erviti, Oliveira (Movistar), Bagues, Lastra (Caja Rural) en Molenaar (Burgos).