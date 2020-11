Grote kopgroep vooruit op D-day in Vuelta • Brennauer wint tijdrit in Madrid Challenge

De grote kopgroep van 34 renners heeft inmiddels een voorsprong opgebouwd van een ruime minuut. Ook Jumbo-Visma heeft een mannetje meegestuurd in de vroege vlucht: Lennard Hofstede. De tweede Nederlander in de kopgroep is Julius van den Berg (EF) en ook Alex Molenaar (Burgos) is mee.

De namen: Hofstede (Jumbo-Visma), Van den Berg (EF), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), De la Cruz, I. Oliveira, Henao, Costa (UAE), Lopez (Trek), Donovan, Storer, Sutterlin (Sunweb), Fraile, Ion Izagirre (Astana), Ackermann, Schwarzmann (Bora), Schultz, Smith (Mitchelton-Scott), Wright (Bahrain), Armirail, Gaudu (FDJ), Godon (AG2R), Dewulf, Van der Sande (Lotto), Herrada, G. Martin, Lafay (Cofidis), De Bod, Mäder (NTT), Arcas, Erviti, Oliveira (Movistar), Bagues, Lastra (Caja Rural) en Molenaar (Burgos).