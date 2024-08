Zoektocht naar jongen (8) bij Maasvlakte levert weer niets op, hoop vervlogen

De zoektocht naar het jongetje van 8 dat gisteren in zee verdween bij de Maasvlakte is gestaakt. De hulpdiensten hebben geen hoop meer dat hij nog in leven is.

Morgen gaat de zoektocht verder, maar het gaat dan niet meer om een reddingsactie maar om een bergingsactie, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. "Het is ontzettend triest."

De hulpdiensten hebben vandaag een groter gebied doorzocht dan gisteren, met onder meer drones en helikopters. Vanwege het getij en de stroming was de kans klein dat de jongen zou worden gevonden in de buurt van de plek waar hij gisteren te water raakte.

De jongen verdween zaterdag rond 18.00 uur bij de Noordzeeboulevard. Die zoekactie werd na 2,5 uur gestaakt. Morgen gaan de hulpdiensten rond 08.00 uur weer het water op. Ook dan wordt een groot gebied doorzocht.