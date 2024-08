Strompelend en in tranen verwerkt Vollering historische Tour: 'Vier seconden...'

Strompelend zocht Demi Vollering haar weg van dopingcontrole naar podium. Een knikje hier, een knuffel daar. Een lege blik in haar ogen. De blik van ontgoocheling.

Eenmaal voor de camera kwamen de tranen. "Vier seconden. Dat is zwaar klote natuurlijk. Ik wilde vandaag alles geven en hopelijk was dat genoeg. Maar het was niet genoeg."

Vooraf werd ervan uitgegaan dat een sterke Vollering haar achterstand op Kasia Niewiadoma in de 13,8 kilometer lange klim naar Alpe d'Huez goed zou moeten kunnen maken en zij voor de tweede keer de Tour de France Femmes op haar naam zou schrijven. "Ik denk dat ik normaal gesproken ook wel wat meer kan geven", aldus Vollering.

"Maar ik had zo'n last van mijn rug hier op het einde van de Alpe d'Huez. Ik denk van de crash, want het was precies die plek vanaf mijn stuitje omhoog", verwees naar de valpartij waar ze donderdag in de vijfde etappe bij betrokken was. "Ik heb alles gegeven."

Vollering wachtte niet tot de slotklim en ging twee kilometer onder de top van de Col du Glandon al aan. En daar leek ze ook haar slag te slaan. "Ik wilde het gewoon proberen. Het is alleen jammer dat er in de vallei nog een paar meiden in die groep zaten, zoals Lucinda Brand, die volle bak gingen rijden. Daardoor kwamen ze ook nog heel dichtbij."