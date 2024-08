Foeterende Farioli na pijnlijke nederlaag: 'Wat is Ajax-voetbal? Vertel het me'

Doelman Remko Pasveer, die dit seizoen door Farioli tot eerste doelman werd benoemd, valt zijn trainer bij. "Ik snap zijn keuzes wel. We hebben alle jongens een heel seizoen nodig. Sommigen hadden 120 minuten in de benen en dan heb je echt wel pijntjes. Als je er dan weer meteen moet staan, kan dat risico's met zich meebrengen."

Volgens Farioli zit Ajax in een proces. "Ik blijf dat ook gewoon herhalen. Het is een groot proces. We moeten hier iets opbouwen na een moeilijk seizoen. We zijn nog ver verwijderd van perfectie, maar we doen ons best."

Het voetbal was nog niet zoals de mensen verwachten van Ajax. Maar wanneer daar naar gevraagd wordt, is de Italiaan geïrriteerd. "Wat is dan Ajax-voetbal, vertel het me? Niet aanvallend? We zijn veertig keer in het strafschopgebied van de tegenstander geweest."

'Als Ajax zijnde mag je hier niet verliezen'

Ajax had veel balbezit, maar wist amper kansen te creëren en kreeg dus ook twee doelpunten tegen, tot teleurstelling van Jorrel Hato. De verdediger tekende nog wel voor de gelijkmaker in de wedstrijd.

"Als je zoveel balbezit hebt, moet je meer kansen creëren. Als Ajax zijnde mag je hier ook echt niet met 2-1 verliezen. Of het ligt aan de vele veranderingen? Nog niet iedereen is fit genoeg om drie keer te spelen in een week. Maar als je verliest, dan komen die vragen."

NAC-trainer Hoefkens: 'Dak gaat eraf'

NAC-trainer Carl Hoefkens vond de overwinning van zijn ploeg vooral te danken aan de inzet van zijn eigen ploeg. "Zij hebben het moeilijk gehad om kansen af te dwingen bij ons. Daardoor ontstond er een middagje NAC. Dat is mooi om mee te mogen maken."