Voormalige Afghaanse presentator komt om bij bomaanslag

Een voormalige invloedrijke tv-presentator in Afghanistan is om het leven gekomen bij een bomaanslag op zijn auto. Het gaat om Yama Siawash, die eerder als politiek commentator werkte bij de zender Tolo TV, het grootste commerciële station van het land. Onlangs had hij de overstap gemaakt naar de Afghaanse centrale bank.

Ook twee anderen kwamen om het leven, een collega van Siawash die ook in de auto zat en de chauffeur van het voertuig. De aanslag op de journalist is nog niet opgeëist.

De dood van de voormalig journalist staat niet op zichzelf. De laatste maanden neemt het aantal geweldsincidenten in Afghanistan toe en zijn ook prominenten om het leven gebracht. Vorige week kwamen nog 22 mensen om het leven bij een aanslag op de universiteit van Kabul. Een tak van IS eiste die aanslag op en zei ook verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op een onderwijscentrum, waarbij 24 mensen omkwamen.

In maart vielen tientallen doden bij een aanslag op een herdenking van een moordaanslag in 1995. Die bijeenkomst werd bijgewoond door politici. Ook kwamen in die maand 25 mensen om het leven bij een aanslag in een sikh-tempel in Kabul.

Onderhandelingen

"Journalisten aanvallen is de vrijheid van meningsuiting aanvallen", zegt Abdullah Abdullah, die het verzoeningstraject tussen de strijdende partijen in Afghanistan leidt. "En de dood van Siawash is een groot verlies voor ons land. Dit is een onvergeeflijke en onvergetelijke misdaad."

Onderhandelaars van de Afghaanse regering en de Taliban onderhandelen juist sinds september in Qatar om een oplossing te zoeken voor het conflict in Afghanistan, dat al tientallen jaren voortsleept. Veel vooruitgang lijkt daar niet geboekt te worden.

De Amerikaanse vredesgezant Khalizad heeft aangedrongen op een snel staakt-het-vuren, maar de Taliban weigeren dat laatste. Zij zeggen dat een permanent staakt-het-vuren onderdeel is van de onderhandelingen.