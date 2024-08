Manchester City begint competitie met zege in jubileumduel Haaland

Manchester City is het nieuwe Premier League-seizoen goed van start gegaan. De kampioen van de laatste vier seizoenen won met 2-0 op bezoek bij Chelsea.

De Londsense gastheren begonnen voortvarend, maar ineens was daar Erling Haaland. Dankzij een strakke pass van Bernardo Silva kwam de bal bij de Noor terecht. Die wurmde zich tussen Levi Colwill en Marc Cucurella door en rondde koelbloedig af.

Het was zijn 91ste goal voor City in zijn honderdste wedstrijd voor de club (alle competities), waarin hij ook goed was voor vijftien assists.

Reputatie

De 24-jarige Haaland maakte bovendien zijn reputatie waar: de spits scoorde al voor de vijfde keer op rij in de openingswedstrijd voor zijn club. De eerste twee keer was dat het Duitse Borussia Dortmund.

Ook na de pauze deed Chelsea niet onder voor City, al had Haaland kort na rust de 0-2 op de schoen. Nicolas Jackson kreeg de grootste kans op de gelijkmaker, maar hij schoot van dichtbij recht op doelman Ederson.

Het offensief van Chelsea werd in de 84ste minuut abrupt verstoord door Mateo Kovacic, die zijn oude club pijn deed door een slecht uitverdedigde bal op te pikken, vervolgens twee tegenstanders het nakijken te geven en tenslotte van afstand raak te schieten.