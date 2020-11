Koemans Barcelona hapert flink, maar de statistieken bieden hoop

Ronald Koeman langs de kant, rechts Lionel Messi - Getty

Nee, dit keer geen clipje met hoogtepunten van acties van Lionel Messi of Frenkie de Jong. Tegen Dinamo Kiev koos de Spaanse regie ervoor om een clipje te maken met slowmotionbeelden van een geïrriteerde Ronald Koeman. Eerst gaan zijn handen verwijtend omhoog. Dan zien we zijn strenge, bedenkelijke blik. Vervolgens schudt Koeman 'nee' en uiteindelijk doet hij vol frustratie zijn hoofd omlaag. En het leek wel of hij in de tussentijd steeds dieper in de bank kroop. Hoewel Barcelona woensdag ook de derde groepswedstrijd in de Champions League winnend afsloot, voelde de 2-1 zege op een door het coronavirus gehavend Kiev toch een beetje als een nederlaag. Want de Catalaanse sterren hadden het moeilijk tegen de B-keus uit Oekraïne. Dat de bezoekers in Camp Nou niet vaker scoorden, was voornamelijk te danken aan de van een blessure herstelde Marc-André ter Stegen.

Dinamo Kiev valt aan in Camp Nou, coach Ronald Koeman (m) kan alleen maar toekijken - Getty

Na afloop ging het meer over de gefrustreerde Koeman dan over de uitblinkende doelman. "Hoe slecht moet Barcelona wel niet spelen om Koeman langs de kant zo te laten doen?", vroeg de landelijke sportkrant Marca zich af. Waar de punten in de Champions League (ondanks het soms matige spel) binnenstromen, daar stokt het in de competitie. Na zes duels staat Barcelona twaalfde met acht punten. Tel daarbij de perikelen van de aanstaande presidentsverkiezingen en de belabberde financiële situatie bij op en je weet dat het zware tijden zijn voor Koeman, die het bondscoachschap opgaf toen hij zijn droombaan kon krijgen. Laag winstpercentage Hoewel de uitingen langs de kant anders doen vermoeden, houdt Koeman zich relatief rustig. Hij concentreert zich op zijn elftal en ziet daarin een goede ontwikkeling. "De indruk die we maken, de veranderingen en de kansen die jonge spelers krijgen, dat is positief", zei hij eerder in de week. Om daaraan toe te voegen: "Maar we moeten wel meer winnen." NOS-verslaggever Joep Schreuder ging vorige maand in Barcelona langs bij Ronald Koeman en maakte toen de volgende reportage.

Koeman: 'Ik hoop op een tweede Nederlander hier, niet acht of negen' - NOS

Een understatement. In de afgelopen vijf seizoenen was het winstpercentage van Barcelona nog nooit zo laag als nu. Dat geldt ook voor het gemiddeld aantal doelpunten. Maar de trainer zal verder kijken dan deze scorebordjournalistiek. Aanvalskracht In samenwerking met de data-analisten van Opta Sports hebben wij dat ook gedaan. En wat blijkt? In vergelijking met de drie voorgaande seizoenen levert het team van Koeman prima statistieken, alleen vallen de belangrijkste nog niet de goede kant op: goals en zeges. De aanvalskracht van Barça is in de negen duels onder Koeman tot nu toe al vooruitgegaan, zeker als je het vergelijkt met het matige spel van vorig jaar. Koeman wil, net zoals hij bij Oranje heeft gedaan, een directe speelstijl. Dat wil zeggen: als de bal is afgepakt, snel naar voren. Bekijk in de tabel hieronder hoe het team van Koeman presteert ten opzichte van zijn voorgangers. De kleur achter een getal geeft aan welke waarde het cijfer heeft. Groen is het best, rood is het slechtst.

De aanvallende statistieken van FC Barcelona de laatste jaren - NOS/Opta/ANP

Het percentage balbezit is daardoor licht afgenomen, maar de andere statistieken wijzen allemaal in het voordeel van Koeman. Zijn ploeg is veel in het vijandelijke zestienmetergebied te vinden en creëert ook kansen. Alleen gaat in de afronding het flink mis. De verdediging De verdediging dan. Ook daar ontwaren we veel groene vlakken bij de statistieken van Koeman, wat aangeeft dat het er redelijk goed uitziet. Barça krijgt minder schoten (op doel) tegen en wint procentueel gezien iets meer duels.

De verdedigende statistieken van FC Barcelona de laatste jaren - NOS/Opta/ANP

Toch is er een grote maar. Volgens Opta is het aantal doelpogingen dat Barcelona tegen krijgt weliswaar minder, maar is de kwaliteit daarvan juist hoger. Dat was afgelopen woensdag goed te zien, toen Dinamo Kiev een paar levensgrote kansen miste. In die wedstrijd stond De Jong centraal achterin. Hoewel hij de voorkeur geeft aan een plaats op het middenveld, kan hij ook daar prima uit de voeten. Onder Marcel Keizer en Erik ten Hag speelde De Jong bij Ajax ook weleens als inschuivende verdediger. De Jong sterk in duels Uit de statistieken blijkt dat hij ook verdedigende kwaliteiten heeft. Alleen Gerard Piqué veroverde vaker de bal dan De Jong, die dit seizoen het hoogste succespercentage gewonnen persoonlijke duels van alle spelers heeft: 72,9 procent.

Frenkie de Jong en Lionel Messi - ANP

Vorig seizoen had hij een percentage van 56,2 procent. En over dat seizoen gesproken: De Jong was in dribbels gemeten (73 succesvol, 95 in totaal) de op een na beste speler van Barcelona in zijn debuutjaar. Voor de nummer één hoeven we geen lastige quizvraag uit te schrijven, toch? Doelpuntenmachine hapert Dat is namelijk Messi. Maar de doelpuntenmachine hapert tot nu toe. Na negen duels onder Koeman staat Messi op (voor zijn doen slechts) vier goals. Opvallend genoeg waren dat louter benutte strafschoppen.

De statistieken van Lionel Messi bij FC Barcelona - NOS/Opta/ANP

Dat hij nog geen doelpunt uit veldspel heeft gemaakt, komt vooral doordat Messi na een bewogen transferzomer vol twijfels over zijn toekomst nog niet helemaal scherp is. Hij mist veel kansen, terwijl hij normaal gesproken juist heel weinig kansen nodig heeft om tot scoren te komen. Deze statistieken zullen het spel van Barça niet snel beter maken, maar het kan Koeman wel vertrouwen geven. Als de kansen die zijn ploeg creëert, ook worden afgemaakt, zoals dat voorheen wel lukte, zullen de resultaten snel beter worden. En dat kan Koeman wel gebruiken.