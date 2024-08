Oekraïne bombardeert opnieuw een brug in Koersk

Correspondent Christiaan Paauwe in Oekraïne:

"Oekraïne probeert Russische tegenaanvallen in de regio Koersk te vertragen. Door dit soort bruggen op te blazen is het voor Oekraïense eenheden in Rusland op de korte termijn makkelijker om grondgebied vast te houden. Analisten vragen zich af of dit een verdere aanwijzing is dat Oekraïne van plan is om voorlopig in het net veroverde gebied te blijven.

Tegelijkertijd probeert Rusland ook de logistieke aanvoerlijnen aan de Oekraïense zijde te verstoren. Het grensgebied wordt voortdurend onder vuur genomen met zweefbommen. Eerder vandaag reed ik over de weg die leidt naar Soedzja - het belangrijkste Russische plaatsje dat nu in handen is van Oekraïne. Daar zie je dat de Russen die route ook bombarderen."