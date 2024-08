Vollering komt vier tellen tekort op Alpe d'Huez, eindzege Tour Femmes voor Niewiadoma

Om de Tour te winnen moest Vollering ook Rooijakkers nog kloppen, want de 31-jarige Limburgse stond in het klassement zelfs 0.02 voor Vollering.

In de afdaling van de Glandon werd Rooijakkers onder druk gezet, maar ze gaf geen krimp en eenmaal in de vallei richting de slotklim nestelde ze zich stevig in het wiel.

Dat bleef zo tot kort onder de top van Alpe d'Huez. Zowel Vollering als Rooijakkers probeerden een keer de ander te lossen, maar uiteindelijk kwam het aan op een sprint in de brede aankomststraat.

Pas daar boog Rooijakkers het hoofd en wist Vollering dat ze in ieder geval voor de Limburgse zou blijven in het klassement.

Met dank aan Brand

Het grootste gevaar kwam echter van achteren van Niewiadoma. Die profiteerde in de vallei van het beulswerk van Lucinda Brand, die tempo maakte voor haar kopvrouw Gaia Realini.

En ook op de slotklim kon Niewiadoma een deel van het werk delen met eerst Realini en later Évita Muzic. Die laatste leek in extremis nog roet in het eten te gooien, door de Poolse af te troeven in de strijd om de derde plaats.

De gemiste bonificatieseconden bleken uiteindelijk geen rol te spelen in de uitslag, die de geschiedenis in zal gaan als de spannendste ooit.