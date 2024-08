Armetierig Ajax verliest in blessuretijd van dappere promovendus NAC

Of het nou te maken had met die wedstrijd van donderdag, of met de vele wissels, hetgeen wat Ajax in Breda liet zien, deed pijn aan de ogen. De Amsterdamse club kreeg in een heel matige eerste helft helemaal niks voor elkaar.

Bij Ajax mochten ze van geluk spreken dat NAC, dat voor het eerst in vijf jaar weer eens een thuiswedstrijd in de eredivisie speelde, ook zwaar teleurstelde en niet gevaarlijk werd.

NAC scoort twee keer, maar er telt er maar één

Na rust duurde het slechtst vijf minuten voordat het publiek in het Rat Verlegh-stadion wel eindelijk kon opveren. Een vrije trap kwam terecht bij verdediger Jan van den Bergh, die de 1-0 binnentikte. De Belg deed dat alleen in buitenspelpositie, waardoor het feest niet doorging.

Dat was wel het teken voor Farioli om in te grijpen. Hij wisselde meteen drie keer. Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim kwamen in de ploeg voor Kristian Hlynsson, Bertrand Traoré en Branco van den Boomen.

Dat leek in eerste instantie niet veel op te leveren. Binnen de kortste keren kwam Ajax alsnog op achterstand. Mika Godts verspeelde de bal waarna Elias Már Ómarsson hem in één keer meegeven aan de Nieuw-Zeelander Matthew Garbett. Die bleef rustig en schoot de 1-0 achter Remko Pasveer in het netje.