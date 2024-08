Groves wint sprint in Vuelta, Van Aert nieuwe leider, maar raakt Van Baarle kwijt

De 40-jarige Maté zou je kunnen kennen van de Vuelta van 2022, die van start ging in Nederland. Ook toen was hij al veelvuldig in de aanval te zien was, omdat hij destijds voor elke kilometer in de vlucht een boom doneerde aan zijn door bosbranden geteisterde thuisregio - wilde zich in zijn laatste koersjaar duidelijk graag nog een keer laten zien.

Dit keer leverde zijn vlucht alleen de bonus op van de tussensprint, want vlak daarna werden de twee ingelopen. Groves won dat sprintje, voor Van Aert en de Tsjech Mathias Vacek, die zelfs nog voor Van Aert eindigde in de tijdrit en dus ook hoop koesterde op de leiderstrui.