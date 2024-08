Feyenoord herstelt zich in oude 4-3-3-formatie met ruime zege op PEC

Feyenoord heeft zich enigszins gerevancheerd voor de teleurstellende competitiestart van vorige week tegen het gepromoveerde Willem II (1-1). Hoewel de Rotterdammers allerminst een overrompelende indruk maakten, werd op bezoek bij een na rust zwak PEC Zwolle een nauwelijks geflatteerde 5-1 overwinning geboekt.

Na het onverwachte puntenverlies van Feyenoord in de eigen Kuip was de discussie losgebarsten of het wel zo verstandig was van de nieuwe trainer Brian Priske om de speelwijze van zijn succesvolle voorganger Arne Slot te verlaten en de 4-3-3-opstelling in te ruilen voor de 3-4-3, die de Deen zijn ploegen graag laat spelen.

Priske wilde er in de aanloop naar het duel niet te veel woorden aan vuilmaken en noemde de spelopvatting van het elftal (dominant aanvallend voetbal, hoog druk zetten) belangrijker dan het systeem waarin gespeeld werd. Hoe dan ook, in Zwolle stond er weer een laatste linie met vier verdedigers.

Visitekaartje

Die kregen in de eerste minuut al een schrik te verwerken, toen Dylan Mbayo plots vrij opdook voor Timon Wellenreuther, maar tegen de schouder van de doelman aan schoot. Drie minuten later was het wel raak, maar dan aan de andere kant van het veld.