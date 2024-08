Stengs geïrriteerd na 'blabla-verhalen' over afketsen transfer: 'Mijn knie gewoon goed'

"Ja, er is veel gebeurd de afgelopen week", begrijpt Feyenoorder Calvin Stengs als hij na de met 5-1 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle - hij maakt zelf de 0-3 - voor de camera verschijnt. De aanvaller leek op weg na de Amerikaanse voetbalclub Charlotte FC, maar die transfer werd na ampel beraad toch afgeblazen.

"In eerste instantie kwam de interesse en de aanbieding", vertelt de 25-jarige Stengs, die vorig jaar zomer Royal Antwerp verruilde voor Feyenoord. "Daar ging ik over nadenken. Na een paar dagen en wat research te hebben gedaan heb ik besloten die stap misschien wel te willen nemen. Ik ben best wel avontuurlijk ingesteld."

Voor de medische keuring toog hij naar Londen. "Toen sloeg de twijfel toch toe. Aan beide kanten, denk ik. Uiteindelijk was het voor beide partijen toch niet de juiste deal. Daarvoor zit ik ook bij een te goede en mooie club om zomaar weg te gaan. En toen heb ik de beslissing genomen om bij Feyenoord te blijven."

'De knie is goed'

Er gingen geluiden op dat de knie, die hij in 2017 zwaar blesseerde, een rol had gespeeld bij het afketsen van de transfer. "Er worden heel veel gezegd over mijn knie en over mijn fitheid. Maar als mensen niet weten wat er aan de hand is, vind ik dat je daar niet over kunt schrijven of daar iets over kunt zeggen."