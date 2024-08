PSV-verdediger Teze bevestigt transfer naar Monaco: 'Last van mijn schouders gevallen'

Rond de overgang van Teze was veel te doen. De 24-jarige verdediger weigerde een week geleden nog in actie te komen voor PSV omdat hij zijn zinnen op deze transfer had gezet, tot grote ergernis van de fans én trainer Peter Bosz. Teze kreeg al snel spijt, bood excuses aan en keerde terug in de wedstrijdselectie.

Teze had het lastig met de affaire: "Er kwam een hele golf van supporters met meningen, wat ik ook wel begrijp. Daarna was het gelukkig snel weer opgelost en gesust."

De verdediger kwam in 2007 in de jeugdopleiding van PSV terecht en kwam 189 keer in actie voor de club, waarmee hij vorig seizoen landskampioen werd. De viervoudig international won met PSV ook twee keer de KNVB-beker en drie keer de Johan Cruijff-schaal.

Act in afscheidsduel

Vandaag speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de club. "Ik besef het nog niet echt. Als ik eenmaal geland ben in Monaco word ik misschien wel een beetje sentimenteel."

Vlak voor tijd leek het wel even schrikken toen Teze na een overtreding kermend van de pijn op de grond lag. "Sorry voor de mensen thuis die een beetje waren geschrokken, maar het viel wel mee. Ik werd wel geraakt, maar het was niet zo erg als het leek. Het was een beetje een act."