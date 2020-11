Southampton voor het eerst in de historie koploper in de Premier League

Southampton is de nieuwe koploper in de Premier League. Dat is de club in zijn rijke historie nog nooit eerder overkomen. Door de 2-0 zege op Newcastle United staan The Saints in elk geval tot zaterdagmiddag bovenaan.

Eerder deze week kreeg Southampton nog te horen dat Danny Ings door een kleine ingreep aan zijn knie vier tot zes weken buitenspel staat. Maar ook zonder de clubtopscorer werd de vijfde zege in zes duels betrekkelijk eenvoudig veiliggesteld.

Ché Adams maakte al snel 1-0 met een steenharde volley, waarna Stuart Armstrong vlak voor tijd aan alle onzekerheid een einde maakte.

Degradatievoetbal

Een jaar geleden speelde Southampton nog degradatievoetbal, met als dieptepunt een 9-0 (!) thuisnederlaag tegen Leicester City. De coronastop kwam de club als geroepen. De koppen werden bij elkaar gestoken, waarna alleen Arsenal tijdens de hervatting van het seizoen nog te sterk bleek.