Nederlander verdronken in Frankrijk toen hij dochter wilde redden

Een 50-jarige Nederlandse toerist is gisteravond in Frankrijk verdronken in de buurt van Bordeaux. De man was de zee bij Grand Crohot ingegaan om zijn dochter te redden.

Franse media schrijven dat zijn dochter in de problemen kwam door een diepe zwinkuil, een gedeelte tussen zandbanken waar de stroming richting zee sterk kan zijn.

De dochter wist zelf het strand te bereiken, maar haar vader lukte dat niet. Andere zwemmers wisten hem uit de zee te halen. Hulpverleners reanimeerden hem, maar tevergeefs.

Er was tot 19.00 uur toezicht op het strand vanwege de sterke stroom, maar dit incident gebeurde toen de strandwacht al naar huis was.