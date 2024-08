Huwelijk spirituele prinses met zelfbenoemde sjamaan valt slecht in Noorwegen

Ze zegt te kunnen praten met engelen en dieren en over telepathische krachten te bezitten, de Noorse prinses Märtha Louise. Over twee weken trouwt ze met de Amerikaan Durek Verrett, een zelfbenoemd sjamaan die onder meer beweert kanker te kunnen genezen. De twee zijn een doorn in het oog van de Noorse regering, het koningshuis en de bevolking.

"Veel mensen in Noorwegen zijn vrij nuchter", vertelde historicus en publicist Kemal Rijken gisteravond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "En dit doet de populariteit van de monarchie niet goed. Die is de afgelopen jaren gezakt van 81 naar 73 procent van de bevolking die er tevreden mee is."

Het stel houdt al sinds het begin van hun relatie de gemoederen bezig. Zo gingen ze samen op een 'spirituele tournee', genaamd 'De prinses en de sjamaan', die leidde tot ophef. De prinses werd verweten haar titel commercieel te misbruiken. Märtha Louise krijgt geen geld van de overheid en moet haar eigen broek ophouden.

"En Durek Verrett verkocht, toen ze net verloofd waren, medaillons die mensen zouden genezen van corona", aldus Rijken. "Dat ging er niet in bij de gemiddelde Noor." De Noorse regering heeft toen ook afstand genomen van de prinses en haar verloofde, en andersom nam Märtha Louise twee jaar geleden ook afstand van al haar koninklijke taken.

Uniek nationaal systeem

Haar titel als prinses raakte ze daarmee echter niet kwijt. "En daarmee zie je dat ze zich op een hellend vlak begaf en nog begeeft", zegt Rijken. "En dan zie je dat het fout gaat en dat er discussie ontstaat over de monarchie. En dat is bijzonder voor een land als Noorwegen, waar de monarchie van oudsher juist enorm belangrijk is."

Märtha Louise is niet de troonopvolger, dat is haar broer, kroonprins Haakon. Naar verluidt zullen prinses Laurentien en prins Constantijn namens Nederland bij het huwelijk aanwezig zijn. Het feest duurt vier dagen, is privé en wordt gehouden in het mooie, vrij afgelegen Geirangerfjord.

Mishandeling

Het zijn geen gouden tijden voor het Noorse koningshuis. Vorige week werd de oudste zoon van Mette-Marit, de echtgenote van kroonprins Haakon, opgepakt vanwege een mogelijke mishandeling. In een appartement in Oslo zou hij een vrouw - vermoedelijk zijn vriendin - hebben toegetakeld. Ook zou hij veel schade hebben aangericht in het huis.

Prins Haakon is niet de vader van deze 27-jarige Marius Høiby. Mette-Marit kreeg hem uit een eerdere relatie. Hij zal worden voorgeleid en naar verwachting zal de rechtszaak veel rumoer veroorzaken.

Volgens Rijken is de Noorse monarchie kwetsbaar en kan die geen nieuwe discussie of schandalen gebruiken. Daarvoor is het koningshuis ook te klein.

"De Noorse koninklijke familie bestaat uit een handjevol mensen die de monarchie kunnen dragen, waaronder de hoogbejaarde maar nog steeds breed gerespecteerde koning Harald V en zijn vrouw koningin Sonja. Als zij wegvallen, blijven kroonprins Haakon en diens oudste dochter, erfprinses Ingrid-Alexandra, voorlopig over. Mette-Marit heeft namelijk een ernstige longziekte en hun tweede kind, prins Sverre-Magnus, moet volgens diens ouders een eigen carrière-pad kiezen."