Landskampioen PSV wint na achterstand bij rust toch van Heracles Almelo

PSV heeft ook zijn tweede eredivisieduel van het seizoen weten te winnen, maar van een leiden dakje ging het niet. De uitwedstrijd bij Heracles Almelo werd na een achterstand bij rust met 3-1 gewonnen.

Het was een wedstrijd op een bijzondere ondergrond: voor het eerst in 21 jaar speelde Heracles een thuiswedstrijd op 'echt' gras. De club was in 2003 de eerste die op kunstgras speelde, maar nam er deze zomer afscheid van.