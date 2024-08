Bagnaia nieuwe leider MotoGP na zege in Oostenrijk; Veijer vijfde in Moto3

Iván Ortolá, tweede in de WK-stand, zou van poleposition starten, maar de Spanjaard had kort voor de start problemen met zijn motor en moest in de pitstraat aan de race beginnen.

Veijer vertrok van de derde plek en vond na een matige start de aansluiting met de kopgroep. Met nog tien ronden te gaan, nam Veijer de eerste plek over van Daniel Holgado.

Veijer zakt weg

Veijer, die volgend jaar overstapt naar de Moto2-klasse, werd vier ronden later ingehaald door Alonso, waarna ook het Spaanse trio David Munoz, Holgado en Angel Piqueras hem passeerde.

In de WK-stand staat Veijer vierde met 142 punten. Alonso leidt met 224 punten.