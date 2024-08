Weer beschieting op plein Amsterdam, vierde in een week

Voor de vierde keer in een week tijd is een pand op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord beschoten. Vannacht was opnieuw de vishandel doelwit, net als vorige week maandag.

De politie kreeg de melding van schoten op het plein iets na middernacht binnen. In het noodraam van de vishandel werden meerdere kogelgaten gevonden. Dat noodraam was neergezet tegen een eerder beschoten raam.

Eetcafé

Het was de vierde beschieting in korte tijd op het plein. Woensdag- en vrijdagnacht werd een naastgelegen eetcafé onder vuur genomen.

Locoburgemeester Van Buren had dat eetcafé al gesloten als gevolg van de beschietingen. De vishandel hoefde niet dicht, omdat de politie er vanuit ging dat het bij die eerste beschieting om een vergissing ging en de schutter ook toen het eetcafé moest hebben, schrijft stadsomroep AT5.