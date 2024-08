Beachvolleyballers Van de Velde en Immers pakken EK-brons in Scheveningen

Matthew Immers en Steven van de Velde hebben brons veroverd op de EK beachvolleybal in Nederland.

Op de slotdag verloren ze op het strand van Scheveningen eerst de halve finale van de Letten Martins Plavins en Kristians Fokerots: 19-21, 19-21, om daarna de troostfinale te winnen van de Italianen Samuele Cottafava en Paolo Nicolai; 21-17, 17-21 en 16-14.

Immers en Van de Velde hadden tot vandaag pas één set verloren, van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, maar maakten in de halve finale te veel fouten. In beide sets gaven de Nederlanders een vroege voorsprong weg tegen de secuur spelende Letten, die in de kwartfinales te sterk waren voor Christiaan Varenhorst en Leon Luini.

Na het verlies van de eerste set kwamen Immers en Van de Velde in de tweede set op een 16-11 voorsprong, maar vanaf dat moment ging alles ineens mis. De 39-jarige Plavins (winnaar van olympisch brons in 2010) en de 20 jaar jongere Fokerots maakten zes punten op rij en sloegen vervolgens toe op hun derde matchpoint.

Troostfinale

In de troostfinale leken Immers en Van de Velde, die bij de Olympische Spelen in de achtste finales strandden, te gaan verliezen. De Italianen kregen bij 12-14 in de derde set twee matchpoints, maar de Nederlanders maakten vier punten op rij en wonnen de partij.

Van de Velde werd op het EK in eigen land veelal toegejuicht door het publiek. Twee weken geleden bij de Spelen in Parijs werd de beachvolleyballer nog veelvuldig uitgejouwd wegens zijn verleden als zedendelinquent.

De finale in Scheveningen gaat vanmiddag tussen Plavins en Fokerots en het Duitse koppel Nils Ehlers en Clemens Wickler.