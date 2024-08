Beachvolleyballers Van de Velde en Immers lopen EK-finale mis in Scheveningen

Matthew Immers en Steven van de Velde zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van de EK beachvolleybal. Op het strand van Scheveningen verloor het Nederlandse duo in de halve eindstrijd in twee spannende sets van de Letten Martins Plavins en Kristians Fokerots: 19-21, 19-21.

Immers en Van de Velde hadden tot nu toe pas één set verloren, van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, maar maakten in de halve finale te veel fouten. In beide sets gaven de Nederlanders een vroege voorsprong weg tegen de secuur spelende Letten, die in de kwartfinales te sterk waren voor Christiaan Varenhorst en Leon Luini.

Na het verlies van de eerste set kwamen Immers en Van de Velde in de tweede set op een 16-11 voorsprong, maar vanaf dat moment ging alles ineens mis. De 39-jarige Plavins (winnaar van olympisch brons in 2010) en de 20 jaar jongere Fokerots maakten zes punten op rij en sloegen vervolgens toe op hun derde matchpoint.

Troostfinale

Voor Immers en Van de Velde, die bij de Olympische Spelen in de achtste finales strandden, rest nu een duel om het brons met de Italianen Samuele Cottafava en Paolo Nicolai.

Plavins en Fokerots spelen om 15.00 uur de finale tegen het Duitse koppel Nils Ehlers en Clemens Wickler.