Door offensief in Rusland moeten ook Oekraïeners aan de grens vluchten

Moskou probeert met de aanvallen in Soemy de logistieke operatie voor de invasie van Rusland te verstoren, en dat maakt het zo gevaarlijk voor inwoners nu. "We hadden steeds maar geduld, tot het geduld op was", zegt Antonina (75). Ze is gevlucht uit Joenakivka, enkele kilometers van de grensovergang waar Oekraïne is overgestoken. Vandaag werd nog een school in haar dorp geraakt, zegt ze.

Steun voor offensief

Haar zoon is nog in het dorp gebleven, hij wil niet weg. "Maar ik heb moeite met lopen en moest wel naar een veiliger plek", zegt de vrouw. Na de registratie wordt ze opgehaald in een taxi. In Soemy is een appartement voor haar geregeld.

Hoewel ze nu moet vluchten, is Antonina blij dat Oekraïne bezig is met een offensief in Rusland. "Dat was wel nodig. Wat moeten we anders?", zegt ze overtuigd. "We moeten onszelf verdedigen. Hoeveel kunnen we als Oekraïne nog verdragen? Als we maar de westerse steun krijgen om door te gaan."