Geruchtmakende Franse filmster Alain Delon (88) overleden

Het keerpunt in zijn leven kwam toen een vriendin, actrice Brigitte Aubert, hem voorstelde aan regisseur Yves Allégret, die hem een rol gaf in Send a woman when the devil fails.

"Ik had geen idee wat ik moest doen", zei Delon in een interview in GQ. "Allégret keek me aan en zei: 'Luister naar mij, Alain. Spreek zoals je tegen mij praat. Staar zoals je naar mij staart. Luister zoals je naar mij luistert. Acteer niet. Leef.' Het veranderde alles."

Het bleek inderdaad een goed advies want een jaar later al stond Delon tegenover de wereldberoemde actrice Romy Schneider in Christine.

Naar Amerika

Met hoofdrollen in Plein Soleil, een verfilming van Patricia Highsmiths boek The talented Mr. Ripley en Visconti's Rocco and his brothers was in 1960 ook zijn internationale doorbraak een feit. Delon maakte de grote oversteek, maar trok in Amerika weinig bezoekers naar de bioscoopzalen.