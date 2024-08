Wekdienst 18/8: Slotetappe Tour de France Femmes • Finale EK beachvolleybal

Goedemorgen! Veel sport vandaag met de finale van het EK beachvolleybal in Nederland en de slotetappe van de Tour de France Femmes in Frankrijk. Daarnaast is het de laatste dag van de wespentelling en van de grote werkzaamheden deze zomer aan het treinspoor in Amersfoort.

Eerst het weer: vroeg in de ochtend valt er soms nog wat regen in het zuidoosten en oosten. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die de zon soms afschermen. Het blijft dan wel droog en in de avond verdwijnen deze wolken weer. Met een zwakke tot matige westenwind wordt het 23 graden.