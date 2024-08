Ontknoping in Tour Femmes: Niewiadoma, Vollering of grote verrassing op Alpe d'Huez?

De Col du Glandon (19,7 km à 7,2 procent) ligt nog relatief ver van de finish, maar voormalig Tourwinnares Annemiek van Vleuten verwacht daar toch al actie van de klassementsrensters. "Het laatste stuk is heel steil."

Na een lastige afdaling en een stuk door de vallei volgt de slotklim naar Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1 procent).

Nederlandse berg

Dat de Alpe d'Huez bekendstaat als de 'Nederlandse berg' komt vooral door de geschiedenis in de 'Tour Hommes'. Acht keer won een Nederlandse man een Touretappe met aankomst op de Alpe d'Huez.

Vollering was nog niet geboren toen Gert-Jan Theunisse in 1989 als laatste Nederlandse man als eerste boven kwam, na een heroïsche solo van 130 kilometer. Maar natuurlijk kent zij ook de beelden van feestende, in het oranje uitgedoste Nederlanders in bocht 7.

Er was ook al eens Nederlands succes voor de vrouwen op Alpe d'Huez: Leontien van Moorsel won er twee keer, in de Tour cycliste féminin in 1992 en 1993. Haar naam staat alleen niet op het bord met winnaars op de top, omdat die wedstrijd destijds niet onder de vlag viel van de grote organisator van de mannentour.