Vakantievilla wint van stacaravan: kampeerders in verzet tegen investeerders

Steeds vaker verdringen luxe vakantievilla's de aloude stacaravan op Nederlandse campings. Kampeerders met een vaste plaats op de camping willen voorkomen dat hun stacaravans plaats moeten maken voor de luxe villa's. De recreanten, waarvan sommigen al 20 jaar op de camping staan, komen in opstand tegen de nieuwe eigenaren.

Uit onderzoek van Breda University of Applied Sciences blijkt dat het aantal jaarplaatsen - de stukjes gehuurde grond waar campinggasten met een caravan mogen staan - in 2022 met 30.000 plekken was afgenomen in vergelijking met 1995. Campings worden bijvoorbeeld opgekocht door grote recreatiebedrijven, zoals EuroParcs, eigenaar van meer dan vijftig parken in Europa, en het Franse Capfun, met twintig campings in Nederland.

Jaarplaats versus chalet

Volgens toerisme-expert Jos van der Sterren van Breda University of Applied Sciences zijn er twee redenen dat steeds meer campingeigenaren kiezen voor vakantiewoningen in plaats van jaarplaatsen voor stacaravans. De eerste is dat de consument meer luxe wil. "Ze lopen niet meer met toiletrolletjes naar de wc, maar willen een eigen toilet en douche."

Om tegemoet te komen aan die vraag naar meer luxe, zijn forse investeringen nodig en campingeigenaren hebben dat geld vaak niet, zegt van der Sterren: "Zaken als zwembaden en verduurzaming kosten veel geld. Dan is de afweging: doe ik dat zelf, of verkoop ik de boel aan een investeerder?"

Verzet kampeerders

Kampeerders leggen zich niet zomaar neer bij deze ontwikkeling, die ook wel de 'chaletificering' van Nederland wordt genoemd. Op verschillende campings, van Groningen tot Noord-Brabant, komen vaste campinggasten in verzet. In de meeste gevallen loopt dit op weinig uit, zegt Van der Sterren.

Maar soms heeft zo'n protest wel succes, zoals op camping Meerzicht in de Groningse plaats Matsloot. De kampeerders kregen in 2021 bericht dat de camping werd opgekocht door EuroParcs met het plan om er chalets te bouwen. De bewoners moesten binnen een jaar vertrekken.

Kampeerder Catrien Bleeker komt al 75 jaar op camping Meerzicht. Zij zag niets in de nieuwe plannen voor de camping: