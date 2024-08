Discussie blijft over speelwijze Priske: 'Zoveel verschilt het niet van Slot'

"Ik zie een nieuwe trainer die zijn team op zijn manier wil laten spelen", vervolgt de oud-Feyenoorder. "Ik ga er vanuit dat de club een trainer heeft binnen gehaald die de succesvolle speelstijl van de club voort kan zetten, met veel aanvallen, intensiteit en hoge druk, en dan is de formatie minder belangrijk."

Van Hooijdonk is het daarmee eens. "We zijn in Nederland altijd zo met systemen bezig. Wat op papier staat, kan op het veld heel anders zijn. Dan kan je in verschillende spelsituaties niet altijd meer van 4-3-3 of 3-4-3 spreken. Als de resultaten dan niet goed zijn, vinden we iets al snel mislukt."

'Ik doe geen compromis'

Wanneer in de jeugdopleiding met dezelfde filosofie wordt gespeeld als Slot deed en Priske doet, is het geen probleem dat het in een andere formatie gebeurt, vinden Blinker en Van Hooijdonk. En Priske zelf? Die reageerde vrijwel hetzelfde op een persconferentie.

"We zouden een discussiegroepje moeten starten hierover", lachte de Deen als reactie op de vele reacties die zijn nieuwe formatie losmaakt. "Maar ik vind het een mooie discussie."