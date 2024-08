Minuut stilte, applaus en vuurwerk bij herdenking overleden loodgieter Vlaardingen

In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Tientallen aanwezigen hielden om 23.00 uur een minuut stilte. Ook was er applaus en werden er fakkels en vuurwerk afgestoken. Het herdenkingsmoment kwam tot stand in overleg met de familie, de politie en de gemeente Vlaardingen.

Van Uffelen overleed afgelopen maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht.

Aanslagen

Het huis van de loodgieter was meerdere keren doelwit van aanslagen. Ook zijn auto's en bedrijfspand werden belaagd. Bij familieleden werd een brandbom naar binnen gegooid. Door alle aanslagen mocht het gezin op last van de burgemeester niet meer in het huis wonen.

Begin juli mochten Van Uffelen en zijn familie weer naar huis nadat de burgemeester besloot de sluiting niet te verlengen. Rond het huis werden wel extra maatregelen getroffen, zoals extra cameratoezicht en zandzakken naast het huis. Zelf heeft de loodgieter altijd gezegd geen idee te hebben waarom hij doelwit was van de aanvallen.

Twee dagen na het overlijden van Van Uffelen werden er opnieuw twee explosieven gevonden voor het huis. Na de vondst hield de politie twee mensen aan op de A4. Later werd een derde verdachte aangehouden. Rond het huis van de nabestaanden zijn de veiligheidsmaatregelen daarna aangescherpt.

Gouden tip

De politie heeft al meerdere mensen aangehouden voor het plaatsen van explosieven. Een persoon is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden.

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever.