X stopt met bedrijfsactiviteiten in Brazilië na onenigheid met rechter

X heeft aangekondigd dat het per direct stopt met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië. Het socialemediaplatform, dat eigendom is van miljardair Elon Musk, zegt dat het deze stap neemt vanwege wat het noemt "censuurbevelen" van de Braziliaanse rechter Alexandre de Moraes.

Volgens X heeft Moraes gedreigd om een van de juridische vertegenwoordigers van het bedrijf in Brazilië te arresteren als ze niet zouden voldoen aan bevelen om bepaalde inhoud van het platform te verwijderen. Ook zou de rechter een boete van zo'n 3300 euro per dag hebben opgelegd voor elke dag dat de bevelen niet zouden worden opgevolgd.

Verspreiden van nepnieuws

Moraes had eerder dit jaar opdracht gegeven om bepaalde accounts op X te blokkeren. Hij doet onderzoek naar groepen die beschuldigd worden van het verspreiden van nepnieuws en haat tijdens de regering van oud-president Jair Bolsonaro.

Musk was het hier niet mee eens en zei dat de bevelen van Moraes tegen de wet zijn. Toch beloofden de vertegenwoordigers van X later dat het bedrijf de bevelen zou opvolgen.

X zegt dat het besluit om te stoppen is genomen om de veiligheid van het personeel te beschermen. Het Hooggerechtshof van Brazilië heeft nog geen reactie gegeven. X blijft online nog wel gewoon beschikbaar voor gebruikers in Brazilië, aldus het platform.

In 2022 verloor Bolsonaro de verkiezingen van de linkse president Lula. Vorig jaar oordeelde een rechtbank dat Bolsonaro tot 2030 niet meer mee mag doen in de Braziliaanse politiek omdat hij desinformatie verspreidde in aanloop naar die verloren verkiezingen.