Lewandowski wijst Barcelona de weg in Valencia bij eerste duel onder Flick

FC Barcelona heeft het officiële debuut van trainer Hansi Flick in het Spaanse voetbal opgeluisterd met een overwinning. Bij de start van de Spaanse competitie werd met 2-1 gewonnen in en tegen Valencia.

Ondanks de luide kritiek in aanloop naar de seizoenstart was Flick overtuigt van zijn ploeg. "Ik geloof oprecht dat we op de goede weg zijn en wil dat we samen genieten", zei de voormalig Bayern-coach, na Hennes Weisweiler en Udo Lattek de derde Duitser aan het roer bij de Catalaanse club.

Die goede weg moest dan wel gewezen worden door Robert Lewandowski, die het duel tussen twee piepjonge ploegen met twee goals besliste.