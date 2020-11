Machtsverdeling Senaat VS pas volgend jaar bekend, Georgia centraal

Eerder was al duidelijk dat in de andere Senaatsrace in de staat de Democraat Warnock en de Republikein Loeffler een tweede ronde nodig hebben. In een race met twintig kandidaten haalden zij de meeste stemmen, 33 en 26 procent.

In januari wordt pas bekend welke partij de macht krijgt in de Amerikaanse Senaat. In de staat Georgia is een tweede ronde nodig voor twee zetels die de doorslag kunnen geven.

Tot nu toe hebben beide partijen na de verkiezingen 48 van de 100 zetels in de Senaat. Omdat men verwacht dat de verkiezingen in Alaska en North Carolina naar de Republikeinen gaan, zal Georgia bepalen wie het voor het zeggen krijgt in het Amerikaanse Hogerhuis.

Als de Republikeinen een of beide zetels houden, behouden ze ook de macht in de Senaat. Als de Democraten beide zetels in Georgia veroveren, komt de balans uit op 50-50. In dit geval heeft de vicepresident een beslissende stem. Het lijkt erop dat Bidens running mate Harris dat gaat worden.

Voor beide partijen is de macht in de Senaat cruciaal om het presidentsbeleid van de komende vier jaar te bepalen. Omdat de Democraten de macht in het Huis van Afgevaardigden behouden, zou winst in de Senaat een president Biden vrij spel geven. De Republikeinen zullen daarentegen juist graag op de rem willen trappen.

Kleurt Georgia blauw?

Beide partijen zullen daarom de komende maanden veel tijd, geld en aandacht aan Georgia besteden. Hoewel de staat al decennialang geen Democraat in de Senaat heeft verkozen, ziet die partij toch kansen.

Zo ligt Joe Biden op koers om de staat op zijn naam te schrijven, wat de eerste Democratische overwinning sinds Bill Clinton in 1992 zou worden. Daarnaast deed gouverneurskandidaat Stacey Abrams het twee jaar geleden boven verwachting goed.

"We hebben het momentum, we hebben de energie. We staan aan de goede kans van de geschiedenis", zei Jon Ossoff gisteravond. Hij wees erop dat het electoraat de afgelopen jaren jonger en diverser is geworden.

Of blijft de staat rood?

Zijn tegenstander Perdue zegt dat zijn partij er alles aan zal doen om de macht niet kwijt te raken. "De inzet kan niet hoger zijn: wie voor Jon Ossoff kiest, geeft de macht in handen van de radicale Democraten."

De Republikeinen zullen erop wijzen dat de Democraten vaker tevergeefs geprobeerd hebben te winnen in traditioneel rode districten. Zoals Beto O'Rourke die het opnam tegen Ted Cruz in Texas, of Jaime Harrison die Lindsay Graham uitdaagde in South Carolina. Beiden trokken gesteund door partijgenoten van buiten hun staat recordbedragen uit voor hun campagne, 130 miljoen dollar in het geval van Harrison.

"Aan alle progressieven in Californië en New York: jullie hebben je geld verspild", zei Graham dinsdag na zijn herverkiezing. "Dit was de slechtste investering in de geschiedenis van de Verenigde Staten."