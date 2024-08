Brand in reuzenrad Leipzig, tientallen gewonden

Bij een brand in een reuzenrad in Leipzig zijn zeker dertig gewonden gevallen. Twee van hen zijn zwaargewond, de rest is volgens de politie van de Duitse stad lichtgewond geraakt door de rook.

Twee gondels van het reuzenrad vlogen halverwege de avond in brand. Alle inzittenden konden uit het reuzenrad gehaald worden voordat de twee gondels volledig uitbrandden. De brandweer zegt tegen Duitse media dat de situatie onder controle is.

Het reuzenrad stond op een festivalterrein. Vanwege de brand werd het festival kort stilgelegd. Nadat bekend was geworden dat alle inzittenden gered waren, werd het festival hervat.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Bekijk hier beelden van de brand: